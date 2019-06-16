لماذا تعطلت المركبات في كر الطائف؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

تسببت الأجواء الحارة في تعطل عدد كبير من السيارات على طريق الكر باتجاه الطائف نهاية الأسبوع الماضي، مما أدى إلى عرقلة الحركة على الطريق، مما أحدث زحاما استمر لساعات.

وأوضح رئيس طائفة الميكانيكا في العاصمة المقدسة المهندس عصام خليفة لـ «مكة»، أن عددا من الأسباب بجانب الأجواء الحارة لها تأثير مباشر في تعطيل المركبات على طريق الكر منها الضغط على المحرك في عملية الطلوع من خلال تغيير النمر بشكل مستمر من أجل زيادة السرعة وقطع المسافة في وقت قصير.

وأضاف أنه يتعين على قائد المركبة عدم الإسراع في وقت ذروة الحرارة، وإذا لاحظ ارتفاعا في حرارة السيارة فعليه التوقف إلى جانب الطريق، وذلك قبل صعوده طريق الكر، وإطفاء المحرك لنصف ساعة من أجل تبريده وخفض درجة حرارته، ثم مواصلة السير دون أن تتعطل المركبة.

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من جهته أكد محمد القرشي أحد العاملين في سحب السيارات من الطرق، أن أعداد السيارات التي تتعطل نهاية الأسبوع في هذه الأجواء الحارة كثيرة، ولا يستطيع تلبية طلبات السحب هو وزملاءه، مبينا أن أكثر الأسباب الشائعة في تعطل السيارات على الطريق ارتفاع الحرارة، ولفت إلى أن الأسعار تختلف من سيارة إلى أخرى فالسيارات الصغيرة تسحب بـ 150 ريالا، بينما يصل سعر الكبيرة إلى 250 ريالا، حيث تتباين وجهة توصيلها بحسب طلب مالكها سواء ورشة أو محل كهربائي أو نحوه.

أسباب تعطل السيارات على طريق الكر:

01 الأجواء الحارة

02 الضغط على المحرك

03 اتجاه الهواء معاكس لمحرك السيارة