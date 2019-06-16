مدرسة صيفية دولية بجامعة الملك خالد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلقت جامعة الملك خالد ممثلة في قسم الرياضيات بكلية العلوم أمس فعاليات المدرسة الصيفية الدولية، بمشاركة نخبة من المتحدثين المتخصصين من مختلف دول العالم، حيث تستمر فعاليات المدرسة حتى الـ20 من شوال الحالي، بمبنى المدرجات المركزية في المدينة الجامعية بأبها «قريقر».

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور سعد العمري أن الدورات والمدارس الصيفية تعد وسيلة من الوسائل المهمة للحصول على تدريب أو مؤهلات أكاديمية أثناء فترة الصيف في الكليات أو الجامعات في جميع أنحاء العالم، منوها إلى أن الدورات والمدارس الصيفية تخدم أغراضا عدة للطلاب خاصة طلاب الدراسات العليا، فقد تستخدم تلك البرامج لسد الفجوة بين المراحل المختلفة للدراسة الأكاديمية أو لتقديم تدريب ومؤهلات مهنية إضافية.

ولفت رئيس اللجنة العلمية للمدرسة عضو هيئة التدريس بقسم الرياضيات الدكتور علي الخالدي إلى أن الفئة المستهدفة من إقامة هذا الحدث العلمي تشمل أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا، حيث تشكل المدرسة بيئة مناسبة لمناقشة وطرح الأفكار البحثية، مما يسهم في تطور الحركة العلمية، كما تهدف المدرسة إلى عقد شراكات بحثية مع باحثين متميزين من دول العالم، مشيرا إلى أن المجالات التي ستتناولها المدرسة الصيفية تضم نظرية الأعداد، والهندسة التفاضلية، والأنظمة الديناميكية.