المناهج وطرق التدريس الأعلى تسجيلا في برامج تدريب المعلمين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ارتفع عدد المسجلين في البرامج التدريبية الصيفية إلى 136 ألف معلم ومعلمة من مختلف إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة، فيما تصدرت موضوعات المناهج وطرق التدريس قائمة الموضوعات الأكثر تسجيلا.

وبلغ عدد البرامج التدريبية التي ستقدم في صيف هذا العام 6 آلاف برنامج، بينما احتلت موضوعات القيادة المركز الثاني من حيث عدد المسجلين، تلتها موضوعات التعليم الالكتروني في المركز الثالث، وجميع هذه الحقائب التدريبية تدعم توجهات وزارة التعليم في تحسين مخرجات التعليم وتجويد نواتج التعلم وتوفير بيئاته المهنية الداعمة والمحفزة لاستثمار الأوقات.

وتضمن الإطار التنظيمي لبرامج التدريب الصيفي الصادر عن المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي منظومة من الحوافز المقدمة للمدربين والمتدربين، منها احتساب الساعات التدريبية وحفظها في السجل الأكاديمي للمدرب والمتدرب والحصول على شهادة معتمدة عن كل برنامج تدريبي خلال فترة التنفيذ، إضافة إلى اعتماد عدد الساعات التدريبية في المفاضلة عند الترشيح لأعمال إشرافية أو قيادية في إدارة التعليم أو داخل المدرسة وعند الترشيح لبرنامج التطوير النوعي «خبرات»، وكذلك البرامج التطويرية الخارجية.

وتؤهل هذه الساعات التدريبية المدرب والمتدرب للتفرغ في مجال الدراسات العليا سواء في الإيفاد للدراسة في الداخل أو الابتعاث الخارجي، أو الإيفاد للتدريس في المدارس السعودية في الخارج بالنسبة للمتدربين.

وعد الإطار التنظيمي حضور المتدرب للبرامج التدريبية المعتمدة من المركز الوطني للتطوير المهني شرطا أساسيا للاستفادة من حوافز التدريب الصيفي، والحصول على درجة النمو المعرفي في بطاقة الأداء الوظيفي.

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عن التدريب الصيفي للمعلمين:

6115 البرامج التدريبية

136961 عدد المسجلين

الاهتمامات الأكثر تسجيلا

39714 مناهج وطرق تدريس

20100 التعليم الالكتروني وتقنيات التعليم

24152 القيادة