فتح القبول بالجامعة الالكترونية في 9 مناطق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

بدأت الجامعة السعودية الالكترونية أمس في استقبال طلبات الطلاب والطالبات الراغبين بدراسة البكالوريوس من خريجي وخريجات الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويستمر القبول حتى 22 شوال الحالي، عبر بوابة القبول (http://www.seu.edu.sa).

وأوضح عميد القبول وشؤون الطلاب الدكتور عمر الحسون، أن القبول سيكون موزعا على فروع الجامعة في: الرياض، الدمام، جدة، المدينة المنورة، أبها، جازان، الأحساء، القصيم، تبوك، وستكون الدراسة في كلية العلوم والإدارة والمالية تخصصات: التجارة الالكترونية، والمحاسبة، وإدارة الأعمال، والمالية، وكلية الحوسبة والمعلوماتية في تخصص تقنية المعلومات، وكلية العلوم الصحية في تخصصي المعلوماتية الصحية، والصحة العامة، وكلية العلوم والدراسات النظرية في تخصص اللغة الإنجليزية. وأبان أن الجامعة تقبل المتقدمين الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها مهما كانت سنة تخرجهم بغض النظر عن العمر، كما لا تشترط على المتقدم إحضار نتيجة اختبار القدرات والتحصيلي على أن يتم القبول بحسب المفاضلة تنافسيا بين المتقدمين على أساس نسبة الثانوية.