شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" يلقي باللوم على إيران في هجمات الناقلة والان مع التفاصيل
حيث انفجرت صهاريجان يوم الخميس في ثاني هجوم في شهر في ممر الشحن الاستراتيجي وسط مواجهة متوترة بين الولايات المتحدة وإيران مما أثار مخاوف من اندلاع حريق إقليمي وارتفاع أسعار النفط.
وقال محمد بن سلمان لصحيفة الشرق الأوسط اليومية العربية يوم الأحد "لا نريد حرباً في المنطقة ... لكننا لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ووحدة أراضينا ومصالحنا الحيوية".
وأضاف محمد بن سلمان في أول تعليق علني له منذ الهجمات "النظام الإيراني لم يحترم وجود رئيس الوزراء الياباني كضيف في طهران ورد على جهوده (الدبلوماسية) من خلال مهاجمة ناقلتين ، إحداهما يابانية".
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