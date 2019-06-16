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ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" يحذر من استغلال جريمة قتل خاشقجي

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حذر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من "استغلال" مقتل الصحفي جمال خاشقجي لتحقيق مكاسب سياسية ، فيما بدا أنها هجمات مبطنة على تركيا.

حيث توترت علاقات تركيا مع المملكة العربية منذ القتل الوحشي لخاشقجي في أكتوبر الماضي في القنصلية السعودية في اسطنبول ، والتي شوهت سمعة محمد بن سلمان.

وقال محمد بن سلمان لصحيفة الشرق الأوسط اليومية في مقابلة نشرت يوم الأحد "وفاة جمال خاشقجي جريمة مؤلمة للغاية".

وأضاف إن "المتهمين بارتكاب الجريمة هم من المسؤولين الحكوميين" وأن المملكة تسعى إلى "تحقيق العدالة والمساءلة التامة ، دون أن يصرف انتباههم عن المواقف التي يتخذها البعض بسبب اعتباراتهم المحلية الخاصة التي يعرفها الجميع".

ومع ذلك ، أضاف الأمير محمد أنه يريد علاقات قوية مع "جميع الدول الإسلامية ، بما في ذلك تركيا".

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