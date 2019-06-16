شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودي يدعو المجتمع الدولي "لاتخاذ موقف حازم" من إيران والان مع التفاصيل
حض ولي العهد ونائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع السعودي، الأمير محمد بن سلمان، المجتمع الدولي على "اتخاذ موقف حازم" من إيران في أعقاب الهجوم الأخير على ناقلتين في خليج عُمان.
وقال بن سلمان في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط السعودية الصادرة في لندن نشر صباح الأحد إن الاعتداءات على ناقلات النفط واستهداف منشآت نفطية ومطار أبها "تؤكد أهمية مطالبنا من المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم" من سلوك النظام الإيراني.
واتهم إيران بأنها "الطرف الذي يصعّد دائما في المنطقة، ويقوم بالهجمات الإرهابية والاعتداءات الآثمة بشكل مباشر أو عبر الميليشيات التابعة".
وشدد ولي العهد السعودي على أن بلاده "لا تريد حربا في المنطقة"، مستدركا لكننا "لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ومصالحنا الحيوية".
وكانت المملكة العربية السعودية طالبت على لسان وزير طاقتها، خالد الفالح، برد "سريع وحاسم" على الهجمات الأخيرة التي استهدفت ناقلات نفط في المنطقة.
وحذر الفالح خلال الاجتماع الوزاري لوزراء الطاقة والبيئة بمجموعة العشرين في اليابان من أن هذه الهجمات تشكل "تهديدا لإمدادات النفط واستقرار الأسواق وثقة المستهلكين".
وقد تعرضت الخميس ناقلتا نفط لهجوم في خليج عمان، بعد شهر من الهجمات التي استهدفت أربع ناقلات أخرى قبالة سواحل الإمارات.
ووجهت الولايات المتحدة أصابع الاتهام لإيران، التي تنفي ضلوعها في الحادث. وتأتي هذه الهجمات وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.
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