الان تتابع “إمارة مكة”: إنجاز 72% من مشروع تهيئة الموقع الجبلي شرق ربوة في مشعر منى (صور) والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، أن وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة مكة بدأت في تنفيذ مشروع تهيئة الموقع الجبلي شرق ربوة في مشعر منى. وقالت على “تويتر”: “نسبة الإنجاز 72٪ والمساحه 57 ألف”.

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