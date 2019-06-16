الان تتابع وزير الثقافة: فتح المرحلة الثانية من برنامج الابتعاث لدراسة 9 تخصصات في 4 دول والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 8:08 م, 16 يونيو 2019 م التعليقات: 0 أعلن بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة ومحافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، فتح المرحلة الثانية من برنامج الابتعاث لدراسة 9 تخصصات في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وأستراليا. وقال في تغريدة على “تويتر” إن ذلك جاء “تنفيذًا لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا، في تمكين أبناء وبنات العلا.. بناء الإنسان وتطويره جوهر رؤية 2030”.

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