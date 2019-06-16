الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة على هذه المناطق

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الإثنين 2019/06/17 في المملكة، قائلة إنه يستمر الطقس الحار إلى شديد الحرارة على “المنطقة الشرقية والأجزاء الشرقية من وسط المملكة”.

وشملت التوقعات، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على الجزء الجنوبي من الساحل الغربي للبحر الأحمر، كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان، عسير، مرتفعات الباحة.