إلغاء تحذير من تسونامي في نيوزيلندا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصدرت السلطات في نيوزيلندا تحذيرا من حدوث موجات مد عاتية «تسونامي»، بعد زلزال بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر، ضرب منطقة في المحيط الهادئ ولكنها ألغته بعد دقائق قليلة.

وقالت وزارة الدفاع المدني وإدارة الطورائ النيوزيلندية في بيان لها أمس، «إن نيوزيلندا لا تواجه تهديدا بحدوث موجات تسونامي في أعقاب الزلزال الذي ضرب أقليم جزر كيرماديك».