اخبار السعوديه

إلغاء تحذير من تسونامي في نيوزيلندا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

- بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ولنجتون

أصدرت السلطات في نيوزيلندا تحذيرا من حدوث موجات مد عاتية «تسونامي»، بعد زلزال بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر، ضرب منطقة في المحيط الهادئ ولكنها ألغته بعد دقائق قليلة.

وقالت وزارة الدفاع المدني وإدارة الطورائ النيوزيلندية في بيان لها أمس، «إن نيوزيلندا لا تواجه تهديدا بحدوث موجات تسونامي في أعقاب الزلزال الذي ضرب أقليم جزر كيرماديك».


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إلغاء تحذير من تسونامي في نيوزيلندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا