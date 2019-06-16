شجرة تقتل سائحة ألمانية في فرنسا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - تانينجيه (فرنسا)
قتلت سائحة ألمانية في ساحة للتخييم بمدينة تانينجيه الفرنسية إثر سقوط شجرة عليها خلال عاصفة جوية على المدينة الواقعة شرق فرنسا.
وذكرت إذاعة فرانس بلو المحلية على موقعها الالكتروني أن المرأة (51 عاما) كانت داخل سيارة للسكنى «كارفان» عندما تحطمت الشجرة وسقطت فوقها داخل السيارة.
وأضافت الإذاعة أن أسرة المرأة تخضع الآن للرعاية النفسية، كما أنها نقلت مع جميع المقيمين في المعسكر إلى مكان آمن.
ولم يعرف حتى الآن المكان الذي تنتمي إليه المرأة في ألمانيا.
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