قطار يسحق سيارة وركابها الـ 5 في بولندا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلنت الشرطة البولندية مقتل 5 أشخاص أمس إثر اصطدام قطار بسيارة عند مزلقان للسكك الحديدية في جنوب غرب بولندا، وفقا لقناة «تي في إن 24» التلفزيونية الإخبارية.
وذكرت القناة أن الضحايا الخمسة كانوا مجموعة من الرجال يسافرون في السيارة، ويبدو أن سائق السيارة كان يحاول عبور المزلقان عندما صدمه قطار بالقرب من بلدة نوفا فيش كونسيكا في محافظة سيليزيا السفلى.
وتوفي الخمسة في موقع الحادث، فيما لم يتعرض أي من ركاب القطار الـ200 أو طاقم القطار لأي أذى.
وقال مشغل السكك الحديدية البولندية، إن إشارات مرور المزلقان كانت تعمل بشكل طبيعي وقت الاصطدام، مشيرا إلى تعليق حركة المرور على خط القطارات لساعات عدة بعد الحادث.
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