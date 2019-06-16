مقتل طيارين إثر اصطدام في نيوزيلندا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل ذكرت صحيفة «نيوزيلندا هيرالد» أمس أن طياري طائرتين خفيفتين لقيا حتفهما على الفور، إثر اصطدام طائرتيهما في الهواء فوق مدينة ماسترتون النيوزيلندية.

غير أن أربعة أشخاص على متن إحدى الطائرتين تمكنوا من القفز بالمظلات من الطائرة بنجاح قبل اصطدامها بالطائرة الأخرى في الهواء، ثم اصطدمت الطائرتان بالأرض على مقربة من أحد المنازل واشتعلت فيهما النار. وقالت الشرطة في مؤتمر صحفي إن السكان هرعوا على الفور لمساعدة الطيارين اللذين كانا قد لقيا حتفهما على الفور.