7 دواعش قتلوا في قصف التحالف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ كركوك أفادت مصادر أمنية عراقية أمس بأن سبعة عناصر من تنظيم داعش قتلوا جراء قصف لطيران التحالف الدولي استهدف موقعا للتنظيم غرب مدينة كركوك «250 كلم شمال بغداد». وقالت مصادر في قيادة شرطة كركوك إن «طيران التحالف قصف موقعا لتنظيم داعش في قاطع البوحمدان بين قرية أبوصخرة وقرية النجاتية بقضاء الحويجة غرب كركوك، مما أسفر عن مقتل سبعة من عناصر داعش». وتشن القوات العراقية بالتعاون مع طيران التحالف الدولي عمليات استباقية بشكل شبه يومي للحد من تحركات عناصر داعش في مناطق متفرقة من البلاد، بهدف الحيولة دون عودة نشاط التنظيم.



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