قصف متبادل بين تركيا ونظام الأسد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ أنقرة

قالت وزارة الدفاع التركية أمس، إن قوات النظام السوري استهدفت نقطة المراقبة التركية التاسعة في المنطقة الواقعة ضمن مناطق خفض التصعيد بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا. وأوضحت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأناضول التركية للأنباء، أن أنقرة تعتقد أن هذا الاستهداف كان متعمدا، وأن القوات التركية المرابطة في المنطقة، ردت مباشرة على القصف عبر أسلحتها الثقيلة.

ولفت البيان إلى أن قصف النظام لنقطة المراقبة لم يتسبب بخسائر بشرية، واقتصرت الأضرار على بعض التجهيزات والمعدات الموجودة في نقطة المراقبة.

وأشار البيان إلى أن أنقرة تتابع التطورات الحاصلة في المنطقة عن كثب، وأجرت المبادرات اللازمة عبر روسيا.