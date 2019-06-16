24 جهة تشارك بمنتدى أعمال الرؤية السعودية اليابانية في طوكيو اليوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - طوكيو

تنطلق اليوم في طوكيو فعاليات منتدى أعمال الرؤية السعودية اليابانية 2030، الذي ينظمه مركز التعاون الياباني في الشرق الأوسط (JETRO)، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني هيروشيجي سيكو، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر.

ويمثل الجانب السعودي 24 جهة من أبرزها وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للاستثمار وأرامكو السعودية والهيئة العامة للرياضة ومشروع القدية والهيئة العامة للثقافة، إضافة إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ومشروع نيوم ووزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للترفيه ووزارة الصحة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة النقل وهيئة المدن الاقتصادية ومجلس الغرف السعودية.

ويشارك في المنتدى عدد من قيادات القطاع الحكومي ورجال الأعمال والاقتصاد من البلدين، إضافة إلى مشاركة أكثر من 300 شركة يابانية، مما سيمكنهم من الاطلاع على مجالات الاستثمار في المملكة، والالتقاء بنظرائهم من الشركات السعودية للخروج بشراكات استثمارية ناجحة.