الإسكان تصدر 9.59 آلاف شهادة إعفاء ضريبة للمسكن الأول في مايو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصدرت وزارة الإسكان نحو 9.59 آلاف شهادة إعفاء من سداد ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول، خلال مايو الماضي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد شهادات الإعفاء الصادرة منذ إطلاق البرنامج وحتى نهاية مايو 2019 إلى 52.22 ألف شهادة، وذلك من 42.63 ألف شهادة إعفاء ضريبي في أبريل من ذات العام.

وبحسب الإسكان بلغ عدد الشهادات الصادرة لمستفيدي الوزارة 32.87 ألف شهادة، فيما تم إصدار 8181 شهادة لمستفيدي صندوق التنمية العقاري، و11.17 ألف شهادة للمستفيدين من خارج قوائم الوزارة والصندوق العقاري.

وتتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول بحد أقصى 42.5 ألف ريال، تمثل ضريبة 5% من سعر المنزل بحد أقصى 850 ألف ريال.

وصدرت مطلع 2018 حزمة من الأوامر الملكية تهدف إلى التخفيف عن المواطنين الأعباء الاقتصادية وتضمنت تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد عن مبلغ 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.

وأطلقت وزارة الإسكان في 10 يوليو الماضي البوابة الالكترونية لتسجيل الطلبات وإصدار شهادة الاستحقاق لمبادرة تحمل ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول لمستفيدي الوزارة والصندوق العقاري أو غيرهم.

ويمكن لأي مواطن يرغب في تملك منزله الأول الاستفادة من تحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة حتى وإن لم يكن من المدرجين ضمن قوائم الوزارة أو صندوق التنمية العقارية.

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وتتولى وزارة الإسكان معالجة البيانات والتأكد من مطابقة الشروط، ثم إصدار شهادة استحقاق تفيد بأهلية المواطن الراغب في الشراء، يقوم بتقديمها إلى مورد العقار عند الشراء، وسوف يتم سداد ضريبة القيمة المضافة إلى المورد مباشرة عن طريق الوزارة بعد التحقق من سلامة عملية البيع والشراء واستلام جميع الوثائق المطلوبة للسداد من مورد العقار.

52.22 ألف شهادة إعفاء ضريبي

تتوزع إلى: 32.87 ألف

شهادة لمستفيدي الوزارة

8181 شهادة لمستفيدي الصندوق العقاري

11.17 ألف

شهادة للمستفيدين خارج قوائم الوزارة والصندوق