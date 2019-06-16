هيئة السوق تطلق سادس دفعات برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلقت هيئة السوق المالية أمس برنامج هيئة السوق المالية لتأهيل الخريجين المتفوقين (الدفعة السادسة) 2019، وهو إحدى المبادرات التي تنفذها الهيئة لرفع القدرات الفنية والمهنية للكوادر البشرية المنتسبة لقطاع الأوراق المالية والمتطلعة للعمل فيه وتلبية لاحتياجات هذا القطاع ورفع جودة خدماته.

ويعتبر البرنامج محركا رئيسيا للتوظيف والانضمام لهيئة السوق المالية، ومن ضمن مبادراتها الرئيسية للخطة الاستراتيجية للسوق المالية (برنامج الريادة المالية) التي تندرج ضمن برنامج تطوير القطاع المالي، إحدى البرامج الرئيسة لرؤية المملكة 2030.

ويهدف البرنامج الذي ينفذ على مدى 12 شهرا، إلى إكساب المتدربين الخبرات والمعرفة اللازمة حول الأنظمة واللوائح وإجراءات العمل ذات العلاقة في مجال السوق المالية، وتوفير فرص التدريب على رأس العمل بالهيئة، كما يتيح للمتدربين فرصة الالتحاق ببرامج الإعداد للشهادات المهنية والاختبارات الخاصة بها، ويشتمل البرنامج على خمسة مسارات تأهيلية متخصصة، ويتم إلحاق المتدربين بكل مسار بناء على تخصصاتهم الجامعية، وتتمثل هذه المسارات في: المالية، المحاسبة، القانون، الإدارة، وتقنية المعلومات حيث يتم إلحاق المتدربين بكل مسار بناء على تخصصاتهم الجامعية.