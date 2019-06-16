، "الشريدة": حوار ولي العهد يؤكد حرص المملكة على الاستقرار داخلياً وخارجياً ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إنه اتسم كعادته بالشفافية والشمولية ووضع النقاط على الحروف في عدة ملفات

أكد الكاتب والباحث السياسي سلمان الشريدة، بأن حوار سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لصحيفة الشرق الأوسط، اتسم بالوضوح والشمولية ووضع النقاط على الحروف في عدة ملفات داخلية وإقليمية وعالمية، بالإضافة إلى أنها تضمنت عدة مجالات منها اقتصادية وسياسية وعسكرية.

وفي التفاصيل، قال الكاتب "الشريدة" لـ "الخليج 365": على رغم أننا تعودنا من سموه هذه الشفافية والصراحة إلا أن هذا الحوار كان مختلفاً ومهماً، لأنه يدل على حرص المملكة العربية السعودية على الاستقرار واستشعارها لمسؤوليتها وقد جاء في توقيت مهم لما تشهده الأوضاع الراهنة من تطورات وهذا ما سيجعل الجميع أمام مسؤولياتهم سواء داخلياً أو خارجياً.

وأشار "الشريدة" إلى أنه في الجانب الداخلي وما يتعلق بمحاربة التطرف وجزئيات أفكاره التي لن نتوقف عندها وسنسير نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، وهذا ما جعل سموه يشيد بالشباب والشابات من أبناء الوطن، الذين راهن عليهم رغم تخوف البعض، وأصبح التغيير جماعياً ونجح في رهانه لأن الرؤية شبابية وأصبحوا يقودون المشروع الطموح ويسابقون سموه لتحقيق الأهداف، مؤكداً أن السعودية لديها مشاريع ضخمة يقودها صندوق الاستثمارات العامة الذي سيكون الصندوق الرائد لمستقبل الأجيال القادمة.

وتابع: فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، أكد ولي العهد على أن علاقة المملكة مع الولايات المتحدة الأمريكية في الواقع هي علاقات جيدة ولن تتأثر وحدد أسباب من يحاول توتيرها، بالإضافة إلى مواقفها الثابتة تجاه الأشقاء في المنطقة الساعية لتحقيق السلام فيها بحكم الأخوة العربية، وقالها سموه صريحاً بأن "المشكلة في طهران وليست في أي مكان آخر"، فالمملكة لديها مشروع تنموي لشعبها، وأيضاً مشاريع شراكات استثمارية تنموية مع دول إقليمية وعالمية، ولا يمكن أن تحقق النجاح إلى عبر السعي لتحقيق كافة عناصر الاستقرار، وهذا يتنافى مع الأيدلوجية الإيرانية ومشروعها الفارسي الذي تسعى له ولن يتحقق إلى بخلق بيئة الفوضى وتغذية الفكر الطائفي والصراعات عبر دعم المليشيات المسلحة، ومن المؤسف أن هذا المشروع الفارسي وقوده الدم العربي وثمنه موارد الشعب الإيراني.