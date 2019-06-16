- 1/2
- 2/2
تساءل عدد من المواطنين الذين تضررت منازلهم من جراء السيول التي اجتاحت عدة أحياء وقرى ومراكز محافظة الليث، عن أسباب تأخر صرف التعويضات منذ ثمانية أشهر.
وأبدى المتضررون تذمرهم الشديد من تأخر صرف المساعدات طيلة ثمانية أشهر مضت، مطالبين الجهات المختصة بضرورة صرفها على وجه السرعة.
وكانت لجنة حصر الأضرار الناجمة عن السيول التي اجتاحت محافظة الليث، في منتصف شهر ربيع الأول الماضي من العام الجاري، قد قامت بحصر أكثر من 100 منزل متضرر بالمحافظة، فيما تراوحت الأضرار بين منازل وسيارات ومزارع ومواشٍ.
المتضررون من سيول الليث يطالبون بصرف المساعدات المتأخرة منذ 8 شهورعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-06-16
تساءل عدد من المواطنين الذين تضررت منازلهم من جراء السيول التي اجتاحت عدة أحياء وقرى ومراكز محافظة الليث، عن أسباب تأخر صرف التعويضات منذ ثمانية أشهر.
وأبدى المتضررون تذمرهم الشديد من تأخر صرف المساعدات طيلة ثمانية أشهر مضت، مطالبين الجهات المختصة بضرورة صرفها على وجه السرعة.
وكانت لجنة حصر الأضرار الناجمة عن السيول التي اجتاحت محافظة الليث، في منتصف شهر ربيع الأول الماضي من العام الجاري، قد قامت بحصر أكثر من 100 منزل متضرر بالمحافظة، فيما تراوحت الأضرار بين منازل وسيارات ومزارع ومواشٍ.
16 يونيو 2019 - 13 شوّال 1440
08:46 PM
اللجنة المختصة حصرت أكثر من 100 منزل متضرر في ربيع الأول الماضي
تساءل عدد من المواطنين الذين تضررت منازلهم من جراء السيول التي اجتاحت عدة أحياء وقرى ومراكز محافظة الليث، عن أسباب تأخر صرف التعويضات منذ ثمانية أشهر.
وأبدى المتضررون تذمرهم الشديد من تأخر صرف المساعدات طيلة ثمانية أشهر مضت، مطالبين الجهات المختصة بضرورة صرفها على وجه السرعة.
وكانت لجنة حصر الأضرار الناجمة عن السيول التي اجتاحت محافظة الليث، في منتصف شهر ربيع الأول الماضي من العام الجاري، قد قامت بحصر أكثر من 100 منزل متضرر بالمحافظة، فيما تراوحت الأضرار بين منازل وسيارات ومزارع ومواشٍ.
، المتضررون من سيول الليث يطالبون بصرف المساعدات المتأخرة منذ 8 شهور ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر المتضررون من سيول الليث يطالبون بصرف المساعدات المتأخرة منذ 8 شهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.