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محمد بن مسعود - الدمام - أشاد وزير الصحة توفيق الربيعة بالتصرف الذي قام به مدير مستشفى الولادة والأطفال في بريدة موسى الهزازي.
وقال الوزير معلقًا على مقطع الفيديو: "أشكر زميلي على تصرفه الرائع الدال على شعوره بحجم المسؤولية.. وأرجو من جميع زملائي في المنشآت الصحية الحرص على تفقد أحوال المرضى بشكل مستمر، وتقديم خدمة مميزة يستحقها جميع المرضى وأهاليهم".
وكانت عبارات "سَم وأبشر.. من عيوني" دفعت والد طفل منوم في مستشفى الولادة والأطفال إلى احتضان مدير المستشفى موسى بن محمد الهزازي بعد غضب والد الطفل، بعدما تقدّم له بشكوى في أحد الأقسام.
وزير الصحة يشيد بتصرف احتواء غضب والد الطفل ويؤكد: أرجو من جميع زملائي تفقد أحوال المرضىعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-06-16
أشاد وزير الصحة توفيق الربيعة بالتصرف الذي قام به مدير مستشفى الولادة والأطفال في بريدة موسى الهزازي.
وقال الوزير معلقًا على مقطع الفيديو: "أشكر زميلي على تصرفه الرائع الدال على شعوره بحجم المسؤولية.. وأرجو من جميع زملائي في المنشآت الصحية الحرص على تفقد أحوال المرضى بشكل مستمر، وتقديم خدمة مميزة يستحقها جميع المرضى وأهاليهم".
وكانت عبارات "سَم وأبشر.. من عيوني" دفعت والد طفل منوم في مستشفى الولادة والأطفال إلى احتضان مدير المستشفى موسى بن محمد الهزازي بعد غضب والد الطفل، بعدما تقدّم له بشكوى في أحد الأقسام.
16 يونيو 2019 - 13 شوّال 1440
08:15 PM
أشاد وزير الصحة توفيق الربيعة بالتصرف الذي قام به مدير مستشفى الولادة والأطفال في بريدة موسى الهزازي.
وقال الوزير معلقًا على مقطع الفيديو: "أشكر زميلي على تصرفه الرائع الدال على شعوره بحجم المسؤولية.. وأرجو من جميع زملائي في المنشآت الصحية الحرص على تفقد أحوال المرضى بشكل مستمر، وتقديم خدمة مميزة يستحقها جميع المرضى وأهاليهم".
وكانت عبارات "سَم وأبشر.. من عيوني" دفعت والد طفل منوم في مستشفى الولادة والأطفال إلى احتضان مدير المستشفى موسى بن محمد الهزازي بعد غضب والد الطفل، بعدما تقدّم له بشكوى في أحد الأقسام.
، وزير الصحة يشيد بتصرف احتواء غضب والد الطفل ويؤكد: أرجو من جميع زملائي تفقد أحوال المرضى ،
المصدر : الخليج 365
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