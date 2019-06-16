، "إعلام قطر" يكذب كما يتنفس.. تزييف حكم beIN SPORTS  هل سيكون الأخير؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - شواهد كثيرة تؤكد استمراره في الكذب والتزوير

لم يعد العالم بحاجة لإدلة جديدة تؤكد هوية الاستراتيجية الإعلامية القطرية التي تقوم على التضليل والتزوير، وهي التي دأبت عليها منذ سنوات عبر أذرعها الإعلامية المختلفة لتمرير أجندت القائمين عليها، ولعل ترويجها كذباً عن أن الحكم الذي صدر ضدها من القضاء الفرنسي المتعلق بالادعاءات الباطلة لمجموعة beIN SPORTS القطرية هو لصالحها دليل يضاف لمجموعة كبيرة من الأدلة التي تكشف مسار السياسة الإعلامية القطرية التي تعتمد على تزييف الحقائق.

وليست المرة الأولى التي يمارس الإعلام القطري فيها الكذب والتزوير إذ بات مكشوفاً للعالم، ومن تلك الأكاذيب نفي الحكومة الألمانية للتصريحات التي نشرتها صحيفة الشرق القطرية من أن وزيرة الدفاع الألمانية أجرت حواراً معها وقد أكدت الحكومة الألمانية في حينها أن المقابلة لم تحصل!

وكذلك الخبر الذي كذّبه فندق بلازا الشهير في مدينة نيويورك الأمريكية عن الأنباء التي تناولها الإعلام القطري حول إنزال العَلم السعودي من واجهة الفندق، إذ أصدر الفندق بياناً باللغتين العربية والإنجليزية ينفي ذلك، فضلاً عن مسلسل حذف التغريدات المتكرر بعد كشف كذب محتواها.

ومن مسلسل كذب الإعلام القطري ما نشره الحساب الرسمي لقناة "الجزيرة" القطري عبر "تويتر" من تصريح مزيف للجنرال جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية الأمريكية، والذي ادعى فيه أنه قال إن الأزمة الخليجية كانت لصرف الأنظار عن العمليات السعودية في اليمن. ولكن فوراً تلقوا الرد الصادم من الحساب الرسمي للقيادة المركزية الأمريكية عبر "تويتر"، وبين الرد أنه تم تحوير الحديث دون مهنية لخدمة الأهواء الشخصية للقائمين على هذه الشبكة الإعلامية.

وعلى الرغم من مطالبة المغردين القناة بالاعتذار الرسمي عن تلك السقطة المهنية والأخلاقية، إلا أن مسيّري القناة اكتفوا بحذف التغريدة، ونشر الخبر الصحيح، وكأن شيئًا لم يكن!

ومن الفبركات الإعلامية القطرية ما نفاه قبل أيام وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش بعد أن روج عنه في منصات الإعلام القطري «الميدل إيست آي» عن وجوده في الخرطوم تلك الفترة، إذ أكد قرقاش عبر تغريدة له عدم استغرابه من الفبركات التي يمارسها نظام الحمدين، موضحاً أنه يشارك حاليا في منتدى باتسلافا في سولفاكيا، وقال: "ديدنهم الأخبار الكاذبة وربنا يقي السودان ربيعهم".

وبالعودة للإعلام القطري الذي يدير دفته تنظيم الحمدين فإن المتابع له يدرك أن تلك الأبواق تكذب كما تتنفس، ويدرك المتابع أيضاً أن استراتجية الكذب لن تنتهي من إعلام الإمارة الصغيرة الذي يمتهن الخداع والتدليس.