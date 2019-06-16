، أرسلت جثثهم لمستشفيات ذمار.. 12 قتيلًا حوثيًّا بيهم قيادي بارز ،

محمد بن مسعود - الدمام - أجهز عليهم الجيش الوطني في الضالع

استقبلت مستشفيات محافظة ذمار خلال الساعات الماضية، جثث عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، الذين قتلوا في مواجهات مع الجيش الوطني بمحافظة الضالع.

ونقل موقع "سبتمبر نت" عن مصادر طبية أن ثلاجة مستشفى ذمار العام استقبلت 12 جثة من عناصر الميليشيا، بينهم قيادي بارز وأطفال جندتهم الميليشيا.

وأوضحت المصادر أن من بين الجثث قياديًّا حوثيًّا بارزًا يدعى جابر مهدي البحش.

وأفادت بأن أسماء جثث عناصر الميليشيا الذين استقبلتهم المستشفى هم: جابر مهدي البحش، ومحمد عبدالله السدعي، وعبدالرزاق محمد الكبسي، وجهاد علي دوبع، وحلمي فهد غرفة، وشهاب الدين عبدالجليل العنسي، والرميم عبده الرميم، وحسين علي المهدي، ومحمد عبدالله السحولي، ومحمد عبدالله الحكمي، عبدالسلام غالب الحرازي، ومجدالدين حسين المنقذي.