سفير المملكة باليونان يكشف سر تعرض مواطنين للسرقة في أثينا بشكل متكرر

أوضح سفير المملكة باليونان عصام بيت المال اسباب استهداف السياح السعوديين وتعرضهم للسرقة في العاصمة اليونانية أثينا. وقال في تصريحاته له ان حالات السرقة في أثينا منتشرة بشكل عام ، ولكن يعتبر مظهر السائحات السعوديات المميز وإرتدائهن للإكسسوارات والساعات عامل جذب للصوص مشيراً إلى تسجيل 4 حالات سرقة لحقائب اليد منذعيد الفطر.

وقال السفارة نشرت تحذير الأسبوع الماضي خاصة ً في جزيرة ”ميكونوس” والتي يهجم فيها اللصوص على المنازل لسرقتها أثناء غياب أصحابها لذا يُنصح بالنزول في الفنادق لأنها تعتبر أكثر اماناً.

وقال ان السفارة تصدر تذاكر مرور للسائحين السعوديين إذا تعرضت جوازاتهم للسرقة على الفور وتنجز معاملاتهم، كما تقدم خدمات أخرى كتسديد قيمة الإيجارات وغيرها.

وتوقع سفير المملكة زيادة حجوزات السياح على الرغم من ذلك بعد تشغيل رحلات الخطوط الجوية السعودية من الرياض مباشرةً.

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