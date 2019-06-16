رابط التسجيل في وكالة الأحوال المدنية للعنصر النسائي 1440 - جدارة

فتحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، باب القبول والتسجيل للعنصر النسائي في وكالة الاحوال المدنية، برتبة جندي اول وجندي، من أجل القيام بأعمال الأمن والحراسة في مختلف المكاتب النسائية التابعة لوكالة الأحوال المدنية في مناطق المملكة.

هذا واشترطت وكالة الاحوال المدنية، أن تكون المتقدمة لرتبة جندي أول، حاصلة على الثانوية العامة مع دبلوم لمدة سنة فأكثر، كما يشترط أن تكون المتقدمة على رتبة جندي، حاصلة على الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ويتوجب على المتقدمات في نظام جدارة، الدخول إلى الصفحة الأساسية للتسجيل الوظيفي، وتقديم البيانات، فبعد الدخول إلى الصفحة الرئيسية، قومي بالضغط على "تسجيل جديد"، ثم إدخال رقم الهوية الوطنية في المكان المخصص لها دون فواصل أو مسافات، يتبعها تاريخ الميلاد، ثم رمز التحقق الذي يتكون من 6 أرقام.

ويشترط أن تكون المتقدمة للوظائف سعودية الأصل والمنشأ، وأن تكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليها بالإدانة في أي من الجرائم، وألا يقل عمرها عن 25 عاماً، وأن لا يزيد العمر عن 35 عاماً.

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وايضًا يشترط أن تمتلك هوية وطنية مستقلة وسارية، وألا يقل طول المتقدمة عن 160 سم، وأن يتناسب الوزن مع الطول.

أن لا يكون قد تم تعيين المتقدمة على أي من الوظائف العسكرية، أو تم إنهاء خدمتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب من الأسباب، وألا تكون متزوجة من غير سعودي.

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