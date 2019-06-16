الخارجية تدين وتستنكر التفجيرات الإرهابية في الصومال وكينيا

عبَّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجيرات الإرهابية التي وقعت في العاصمة الصومالية مقديشو، وفي حي واجير شمال شرق كينيا، والتي أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي جمهورية كينيا الصديقة وجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مجددًا التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع تلك الدول ضد جميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف.

ووقع انفجاران قويان، أمس السبت، في العاصمة الصومالية مقديشيو، أعقبهما هجوم مسلح، بعد تفجير سيارة مليئة بالمتفجرات عند نقطة تفتيش أمنية رئيسية بالقرب من مجمع البرلمان في البلاد.

بعد ذلك بدقائق، وقع انفجار ثانٍ بالقرب من أحد التقاطعات بالقرب من نقطة تفتيش أمنية مؤدية إلى مطار المدينة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجومين.

وتتعرض العاصمة الصومالية عادة لعمليات تفجير، تقف خلفها جماعات إرهابية؛ على الرغم من جهود الحكومة لمواجهتها.

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وفي فبراير الماضي، شهدت مقديشو انفجارًا قويًا، استهدف مركزًا للتسوق، ما أوقع عشرات القتلى والمصابين.

وأعلنت حركة «الشباب» المتشددة، التي تحاول الإطاحة بالحكومة المركزية وفرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية، المسؤولية عن الهجوم.

كما تشن الحركة هجمات خارج الصومال، خاصة في كينيا؛ للضغط عليها لسحب قواتها من قوة حفظ السلام، التي تساعد في الدفاع عن الحكومة المركزية.

واستهدف هجوم للحركة في يناير مجمعًا إداريًّا وفندقًا في العاصمة الكينية نيروبي، ما أسفر عن مقتل 21 شخصًا.