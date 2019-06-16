لجنة الخدمات بسوق عكاظ تبحث جهود الشركاء في الدورة الجديدة

عقدت لجنة الخدمات بسوق عكاظ اجتماعها الثاني برئاسة أمين الطائف عضو اللجنة الإشرافية العليا للسوق رئيس لجنة الخدمات المهندس محمد بن هميل آل هميل، استعدادًا للدورة الجديدة لسوق عكاظ.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة الذين يمثلون الشركاء من مختلف الجهات الحكومية والخدمية، ومدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف محمد البقمي، وذلك بقاعة اجتماعات الأمانة بالنسيم.

وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على جهود الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمشروع البنية التحتية، وأعمال تنسيق الموقع العام لسوق عكاظ، وتم بحث مشاركة كافة القطاعات في هذا الحدث الثقافي والسياحي الكبير الذي تشهده المنطقة خلال الفترة المقبلة من العام الحالي، وأهمية تظافر الجهود بما يحقق الأهداف المنشودة لهذا السوق الذي يعد من روافد التنمية السياحية والاقتصادية بالمحافظة.

وقد استعرض اللقاء اسهامات كافة الجهات في سوق عكاظ، ومشاركة أمانة لطائف في دعم الخدمات بما يسهل على الزوار، ويعزز جهود الهيئة في تطوير الموقع وفق الرؤى المحددة، وتم الخروج بعديد من التوصيات التي ترتقي بالخدمات بالسوق إلى المستوى المأمول، وسرعة استغلال الوقت لإنجاز أعمال كل القطاعات.

