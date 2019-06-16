بلدي الرياض يناقش تنشيط المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص

يعقد المجلس البلدي لأمانة منطقة الرياض -غدا- جلسته الثامنة والخمسين، المخصصة للقاء الخامس مع أمين منطقة الرياض، المهندس طارق الفارس، وذلك في مقر المجلس بالملز. ويستعرض اللقاء قضايا الشأن البلدي ومتابعة مستجدات الموضوعات المطروحة في اللقاء السابق، والتي تناولت القضايا الـ15 التي وردت إلى المجلس كشكاوى، أو خلال رصد أعضاء المجلس في الزيارات الميدانية. إضافة إلى نتائج الجولات الميدانية التي قام بها المجلس في عدد من البلديات الفرعية، للوقوف على واقع الخدمات فيها، كما يناقش اللقاء حالة المشروعات القائمة ومستوى التقدم في إنجازها، مع عرض المقترحات التطويرية، ومراجعة لمبادرات المجلس التي تقدم بها، ومنها تنشيط المسؤولية الاجتماعية للشركات ورجال الأعمال في إنشاء الحدائق والمتنفسات العامة.

يذكر أن اللقاءات الدورية بين المجلس البلدي وأمين منطقة الرياض مجدولة بصفة دورية، وأوضح رئيس المجلس البلدي خالد عبدالرحمن العريدي، أن اللقاء الدوري يناقش جميع الموضوعات التي تهم العاصمة، إضافة إلى متابعة الجولات الميدانية بمشاركة المواطنين وتوصياتها، وكذلك مناقشة وضع المشروعات وجدولة الأولويات بالتنسيق مع الأمانة، لا سيما في الأحياء الجديدة، كما أشار رئيس المجلس إلى العلاقة المتطورة مع الأمانة، وتطلعه إلى تعاون كامل مع البلديات الفرعية ومختلف إدارات الأمانة، لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات، ومعالجة شكاوى المواطنين، ويأتي هذا اللقاء تأكيدا للعلاقة التكاملية، بما يصب دائما في مصلحة المواطن.