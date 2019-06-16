بلدي الرياض يناقش تنشيط المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص

يذكر أن اللقاءات الدورية بين المجلس البلدي وأمين منطقة الرياض مجدولة بصفة دورية، وأوضح رئيس المجلس البلدي خالد عبدالرحمن العريدي، أن اللقاء الدوري يناقش جميع الموضوعات التي تهم العاصمة، إضافة إلى متابعة الجولات الميدانية بمشاركة المواطنين وتوصياتها، وكذلك مناقشة وضع المشروعات وجدولة الأولويات بالتنسيق مع الأمانة، لا سيما في الأحياء الجديدة، كما أشار رئيس المجلس إلى العلاقة المتطورة مع الأمانة، وتطلعه إلى تعاون كامل مع البلديات الفرعية ومختلف إدارات الأمانة، لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات، ومعالجة شكاوى المواطنين، ويأتي هذا اللقاء تأكيدا للعلاقة التكاملية، بما يصب دائما في مصلحة المواطن.
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