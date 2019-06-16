السعودية اليوم / الشؤون الاسلامية بالحدود الشمالية تجري المقابلات الشخصية لوظائف بمسمى "خطيب"



عرعر 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يونيو 2019 م واس

أجرت لجنة أختبار الخطباء في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية، اليوم، المقابلات الشخصية لـ 29 متقدماً لوظيفة "خطيب"، يمثلون المجتازون للاختبار التحريري.

وأوضح الفرع أن المقابلات الشخصية أجريت للمتقدمين في مدينة عرعر وباقي محافظات المنطقة، منوهاً بأن إعلان نتائج الترشيح للمتقدمين سيكون في وقتٍ لاحق.

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18:59ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.