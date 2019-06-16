السعودية اليوم / مركز الصحة الحيوانية يعلن تفشي وباء الحمى القلاعية في ليبيا



طرابلس 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يونيو 2019 م واس

أعلن المركز الوطني الليبي للصحة الحيوانيه" تفشي مرض الحمى القلاعية، الذي اشتبه بانتشاره الفترة الماضية بين الحيوانات في مناطق ليبيا.

وقال المركز في بيان، إنه أخذ عينات من حالات مرضية مشتبه بإصابتها بالمرض من مدن طرابلس، وبنغازى، وتاجوراء، ومصراتة، وغريان، وقد جُمعت العينات بواسطة خبراء بيطريين من "المركز الوطني للصحة الحيوانية" خلال هذا العام، وتم نقلها إلى المعمل المرجعي بمدينة "بريتشيا" الإيطالية في نهاية الشهر الماضي.

وأوضح المركز أنه تم إجراء الاستخلاص والتشخيص الأولي للعينة في 3 يونيو الجاري، والتأكيد على المرض فيما بعد، مشيرًا إلى أنه بصدد توفير لقاح الحمى القلاعية بعد ما تم معرفة نوع العثرة، وذلك بالتواصل مع المنظمات الإقليمية والدولية خلال المدة القادمة.

وكان المركز الوطني للصحة الحيوانية التابع لوزارة الزراعة أعلن ظهور حالات اشتباه لمرض الحمى القلاعية في بعض المناطق، وطالب منسقي قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بالبلديات بالتنسيق مع مكاتب الصحة الحيوانية واتخاذ الإجراءات الاحترازية والرصد والتقصي عن أي بلاغات.

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18:58ت م

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