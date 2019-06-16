

بغداد 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يونيو 2019 م واس

ألقت قوة أمنية عراقية بمحافظة ديالى شمال شرقي بغداد اليوم, القبض على إرهابي عثر بحوزته حزام ناسف وأسلحة مختلفة.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني العراقية بأن العملية التي نفذتها قوة تابعة لقيادة عمليات ديالى تمت في ضوء معلومات استخبارية دقيقة.

// انتهى //

17:50ت م

0154





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / قوة أمنية عراقية تلقي القبض على إرهابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.