السعودية اليوم / الوحدة المتنقلة بأحوال عسير تقدّم خدماتها في محافظة تنومة



أبها 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يونيو 2019 م واس

باشرت الوحدة المتنقلة التابعة للأحوال المدنية بمنطقة عسير اليوم, تقديم خدماتها للرجال والنساء في محافظة تنومة لمدة أسبوع، في إطار تنفيذ القطاع لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكتب للأحوال المدنية.

وتقدم الوحدة المتنقلة خلال زيارتها خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية, وسجل الأسرة وتجديدهما، وتسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، إضافة إلى طباعة شريحة البيانات "البرنت", وذلك بهدف اختصار الوقت والجهد على المواطنين والمواطنات.

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17:21ت م

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