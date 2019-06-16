السعودية اليوم / رئيس البرلمان العربي يلتقي رئيس مجلس النواب اليمني



القاهرة 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يونيو 2019 م واس

عقد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي وأعضاء هيئة مكتب البرلمان اجتماعاً اليوم مع رئيس مجلس النواب اليمني سلطان سعيد البركاني والوفد المرافق له بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وأكد السلمي في تصريحات عقب الاجتماع أن القضية اليمنية إحدى أهم القضايا الأساسية على جدول أعمال البرلمان ولجانه الدائمة، موضحاً أنه أطلع رئيس مجلس النواب اليمني على قرارات البرلمان العربي بشأن اليمن، وجهود البرلمان العربي في المحافل الإقليمية والدولية وفي الاتحاد البرلماني الدولي لدعم الشرعية في اليمن وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي وفقاً للمرجعيات الثلاث وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 .

وشدد رئيس البرلمان العربي على استمرار البرلمان العربي في جهوده لدعم الشرعية في اليمن تحقيقاً لتطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والتنمية والحياة الكريمة.

من جانبه ثمن رئيس مجلس النواب اليمني سلطان سعيد البركاني مشاركة رئيس البرلمان العربي في جلسة مجلس النواب اليمني التي عقدت في مدينة سيئون اليمنية في شهر أبريل الماضي، معرباً عن الشكر والتقدير للبرلمان العربي على ما يقوم به من جهود لدعم اليمن في المجالات كافة وعلى مختلف الصعد، والتصدي للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية في الدول العربية كون البرلمان العربي مُمثلاً للشعب العربي.

// انتهى //

17:16ت م

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