السعودية اليوم / قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين أحدهما أسير محرر من النبي صالح



رام الله 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يونيو 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم شابين فلسطينيين أحدهما أسير محرر، من قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر فلسطينية في القرية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر لؤي عبدالرزاق، والشاب كريم صالح التميمي بعد مداهمة منزليهما.

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17:15ت م

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