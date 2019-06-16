جامعة تبوك تبدأ القبول بهذه الضوابط والشروط

2019-06-16

متابعات الخليج 365 - تبوك

بدأت جامعة تبوك اليوم الأحد تلقّي طلبات القبول للطلبة المستجدين للعام الدراسي 1441هـ بمتابعة من مدير الجامعة أ.د عبدالله بن مفرح الذيابي.

وكانت الجامعة أوضحت في وقت سابق أن بوابة القبول العام سوف تكون متاحة يوم الأحد القادم الموافق 1440/10/13هـ لجميع الكليات، مُؤكدة بأنها تسعى لتطوير آلية القبول وتسهيل الإجراءات للقبول؛ وذلك باستيراد بيانات المتقدمين إلكترونياً من عدد من الجهات ذات العلاقة.

وأضافت الجامعة بأن وفّرت فريقاً للدعم الفني والمساعدة على مدار الـ24 ساعة لمعالجة أي مشكلة تقنية أو الرد على الاستفسارات.

وبيّنت جامعة تبوك أنه وبالنسبة لمرحلة الترشيح فهي آلية بالكامل يتمّ من خلالها الترشيح للأعلى نسبة ثم الذي يليه حتى تنفد جميع المقاعد المتاحة، وبعد هذه العملية يتم إعلان النتائج والنسب بكل شفافية ووضوح وتتيح الجامعة الاطلاع على النتائج والرد على أي استفسار حول نتائج القبول.

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وأوضحت جامعة تبوك بأن يوم 1440/10/29هـ سيتم إغلاق بوابة القبول، وسيتم في يوم الخميس الموافق 1440/11/8هـ، وسيتم حينها تثبيت الرغبات حتى يوم الأحد 1440/11/18هـ.

ولفتت جامعة تبوك إلى أن فترة الانسحاب لمن يرغب ستكون من 1440/11/8هـ ولغاية يوم 1440/12/4هـ وسيكون بدء الدراسة للفصل الأول في 1441/1/2هـ.

الجدير بالذكر بأن الجامعة قد استحدثت تخصصات جديدة للطلاب والطالبات لمرحلتَي البكالوريوس والدبلوم التأهيلي تواكب متطلبات سوق العمل وتفتح مجالات متعددة للتوظيف.

وبيّنت بأن هذه التخصصات تمثّلت في فتح أقسام جديدة للطالبات كانت متاحة للطلاب فقط في الأعوام السابقة وأصبحت متاحة للطالبات للعام القادم، وهي العلاج الطبيعي في كلية العلوم الطبية التطبيقية، وتقنية المعلومات في كلية الحاسبات وتقنية المعلومات، كما تشهد الجامعة بدء القبول في كلية التصاميم والفنون واستحداث تخصصين للطالبات في هذه الكلية وهما التصميم الداخلي، وتصميم الأزياء والمنسوجات، كما تمّ فتح قسم جديد للطلاب في الكلية الجامعية في محافظة حقل وهو قسم نظم المعلومات الإدارية.

وقالت : إنه تمّ استحداث تخصصين جديدين للطلاب والطالبات في كلية المجتمع، وهما تخصص الرسم بالحاسب وتصميم صفحات الويب وتخصص التأمين.