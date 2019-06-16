2019-06-16

صور .. البشير معتمرًا عمامته البيضاء قبل المثول للمحاكمة بلا أصفاد في يديه

متابعات الخليج 365 - متابعة

وصل الرئيس السوداني عمر البشير إلى مقرّ نيابة مكافحة الفساد تمهيداً لمحاكمته بتهمة الثراء الحرام وحيازة النقد الأجنبي دون وجه حق.

وأظهرت صور نشرتها وكالة رويترز، لحظة نقل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، الأحد، من سجن كوبر إلى النيابة العامة المكلفة بقضايا الفساد في الخرطوم.

Advertisements

ووصل البشير مرتدياً الجلباب السوداني الأبيض التقليدي ومعتمراً عمامة، إلى مكتب النيابة يرافقه موكب مُؤلّف من آليات عسكرية وعناصر أمنية مسلحة.

وكان من اللافت، عدم وجود أصفاد على يدي الرئيس السوداني المعزول.

وكان النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد قد قال، السبت، إن البشير سيمثل أمام المحكمة بتُهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي، كما كشف النائب العام السوداني أنه تم فتح 41 دعوة جنائية ضد رموز النظام السابق.