بدء تقييم أضرار ناقلتي النفط بعد وصولهما الإمارات

2019-06-16

متابعات الخليج 365 - متابعة

قالت الشركتان المُشغلتان لناقلتي النفط المعطوبتين بعد هجمات استهدفتهما في خليج عمان: إن عمليات تقييم الأضرار التي لحقت بالناقلتين تجري قبالة ساحل الإمارات قبل تفريغ حمولتيهما.

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وقالت شركة برنارد شولته شيب مانجمنت إن تقييم مدى الأضرار التي لحقت بالناقلة اليابانية كوكوكا كاريدجس والاستعداد لنقل شحنتها لسفينة أخرى سيبدأ بعد استكمال سلطات إمارة الشارقة لعمليات الفحص الأمنية.

وتسبّبت الهجمات على ناقلتين يوم الخميس في زيادة حدّة التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعد ضلوع إيران في هجمات مماثلة على أربع سفن في مايو، ومنها ناقلتا نفط سعوديتان وواحدة إماراتية وواحدة من النرويج قبالة ساحل الإمارات.

واتهمت الولايات المتحدة وبريطانيا إيران بالمسؤولية عن الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان، ونشر الجيش الأمريكي مقطع فيديو يوضح قيام عناصر من الحرس الثوري الإيراني بنزع لغم لم ينفجر من جسم إحدى الناقلتين.