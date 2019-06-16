الان تتابع القوات المشتركة باليمن تستعيد 9 مواقع في الضالع من ميليشيات الحوثي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل دقيقة واحدة - 7:31 م, 16 يونيو 2019 م التعليقات: 0 استعادت القوات المشتركة في اليمن، 9 مواقع في شمال محافظة الضالع، من ميليشيات الحوثي الإرهابية.

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