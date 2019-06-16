شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني حائل» ينقذ حياة قائد ناقلة تعرضت لانقلاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حائل)

باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة حائل اليوم (الأحد) بلاغا عن انقلاب ناقلة نفط على طريق حائل - المدينة المنورة، نتج عنه احتجاز قائد المركبة بين أكوام الحديد جراء انقلابها.

وبحسب المتحدث باسم الدفاع المدني في حائل المقدم نافع الحربي، فإن فريق الإنقاذ تمكن من فك احتجاز قائد الناقلة باستخدام المعدات اللازمة، مع تأمين الموقع واتخاد احتياطات السلامة أثناء قص الأجزاء، وتم بفضل الله إخراج السائق وهو من جنسية آسيوية على قيد الحياة، وتم نقله للمستشفى بواسطة الهلال الأحمر لتلقي العلاج.