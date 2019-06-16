السعودية | السعودية تدين التفجيرات الإرهابية في مقديشو وكينيا

شكرا لقرائتكم السعودية تدين التفجيرات الإرهابية في مقديشو وكينيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - عبّر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها للتفجيرات الإرهابية التي وقعت في العاصمة الصومالية مقديشو، وفي حي واجير شمال شرق كينيا، والتي أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وبحسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس"، قدم المصدر "العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي جمهورية كينيا الصديقة وجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل"، مجدداً التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع تلك الدول ضد جميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف.
وأمس السبت، قال مسؤولون إن متطرفين صوماليين قتلوا ثمانية من أفراد الشرطة الكينية عندما فجروا قنبلة مزروعة على جانب طريق قرب الحدود بين البلدين، في حين قُتل ثمانية آخرون في تفجير نفذته نفس الجماعة في العاصمة الصومالية.
وأعلنت "حركة الشباب" الصومالية المتطرفة مسؤوليتها عن الهجومين وعن خطف ثلاثة من أفراد احتياط الشرطة الكينية، الجمعة، من نفس المنطقة في حي واجير شمال شرق كينيا.
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