، في أول ظهور له منذ الإطاحة به.. اقتياد "البشير" إلى نيابة مكافحة الفساد ،

محمد بن مسعود - الدمام - كان يرتدي الملابس السودانية التقليدية الجلباب الأبيض والعمامة

ظهر الرئيس السوداني السابق عمر البشير للمرة الأولى، اليوم الأحد، منذ الإطاحة به، خلال اقتياده من السجن إلى نيابة مكافحة الفساد.

وذكر شاهد من "رويترز" أن البشير الذي كان يرتدي الملابس السودانية التقليدية: الجلباب الأبيض والعمامة، اقتيد في سيارة تويوتا لاند كروزر إلى مكتب النيابة في العاصمة الخرطوم.



وأطاح الجيش بالبشير واعتقله في 11 أبريل بعد 16 أسبوعًا من الاحتجاجات على حكمه الذي دام 30 عامًا، وهو محتجز في سجن في خرطوم بحري في الجهة المقابلة من وسط العاصمة عبر النيل الأزرق.