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ظهر الرئيس السوداني السابق عمر البشير للمرة الأولى، اليوم الأحد، منذ الإطاحة به، خلال اقتياده من السجن إلى نيابة مكافحة الفساد.
وذكر شاهد من "رويترز" أن البشير الذي كان يرتدي الملابس السودانية التقليدية: الجلباب الأبيض والعمامة، اقتيد في سيارة تويوتا لاند كروزر إلى مكتب النيابة في العاصمة الخرطوم.
وأطاح الجيش بالبشير واعتقله في 11 أبريل بعد 16 أسبوعًا من الاحتجاجات على حكمه الذي دام 30 عامًا، وهو محتجز في سجن في خرطوم بحري في الجهة المقابلة من وسط العاصمة عبر النيل الأزرق.
في أول ظهور له منذ الإطاحة به.. اقتياد "البشير" إلى نيابة مكافحة الفسادصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-16
ظهر الرئيس السوداني السابق عمر البشير للمرة الأولى، اليوم الأحد، منذ الإطاحة به، خلال اقتياده من السجن إلى نيابة مكافحة الفساد.
وذكر شاهد من "رويترز" أن البشير الذي كان يرتدي الملابس السودانية التقليدية: الجلباب الأبيض والعمامة، اقتيد في سيارة تويوتا لاند كروزر إلى مكتب النيابة في العاصمة الخرطوم.
وأطاح الجيش بالبشير واعتقله في 11 أبريل بعد 16 أسبوعًا من الاحتجاجات على حكمه الذي دام 30 عامًا، وهو محتجز في سجن في خرطوم بحري في الجهة المقابلة من وسط العاصمة عبر النيل الأزرق.
16 يونيو 2019 - 13 شوّال 1440
06:11 PM
كان يرتدي الملابس السودانية التقليدية الجلباب الأبيض والعمامة
ظهر الرئيس السوداني السابق عمر البشير للمرة الأولى، اليوم الأحد، منذ الإطاحة به، خلال اقتياده من السجن إلى نيابة مكافحة الفساد.
وذكر شاهد من "رويترز" أن البشير الذي كان يرتدي الملابس السودانية التقليدية: الجلباب الأبيض والعمامة، اقتيد في سيارة تويوتا لاند كروزر إلى مكتب النيابة في العاصمة الخرطوم.
وأطاح الجيش بالبشير واعتقله في 11 أبريل بعد 16 أسبوعًا من الاحتجاجات على حكمه الذي دام 30 عامًا، وهو محتجز في سجن في خرطوم بحري في الجهة المقابلة من وسط العاصمة عبر النيل الأزرق.
، في أول ظهور له منذ الإطاحة به.. اقتياد "البشير" إلى نيابة مكافحة الفساد ،
المصدر : الخليج 365
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