السعودية | المملكة تدين وتستنكر التفجيرات الإرهابية التي وقعت في مقديشو وكينيا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 5:30 مساءً, 16 يونيو 2019 م المناطق - واس عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجيرات الإرهابية التي وقعت في العاصمة الصومالية مقديشو، وفي حي واجير شمال شرق كينيا، والتي أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي جمهورية كينيا الصديقة وجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مجددا التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع تلك الدول ضد جميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف.

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