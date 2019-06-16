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شكرا لقرائتكم بومبيو: ندرس عدة إجراءات ضد إيران من ضمنها الخيار العسكري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بومبيو: ندرس عدة إجراءات ضد إيران من ضمنها الخيار العسكري
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن العالم عليه أن يتحد في مواجهة إيران.
وبالرغم من اتهام أمريكا لإيران رسمياً بالضلوع في الهجوم على ناقلتَي النفط في خليج عمان الخميس الماضي، قال الوزير الأمريكي: إن بلاده لا تسعى إلى الحرب مع إيران مشدداً على وجود خيارات أخرى لكنه استدرك مضيفاً : لدينا دائماً التفويض القانوني للذهاب إلى الحرب.
ولفت إلى أن الإدارة الأمريكية تنظر في سلسلة من الخيارات ضد إيران، ومن ضمنها الخيار العسكري.
وتابع بومبيو: الشعب الأمريكي يجب أن يثق أن كل الخيارات التي تتخذ تحت إدارة ترامب هي قانونية.
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