2019-06-16

بومبيو: ندرس عدة إجراءات ضد إيران من ضمنها الخيار العسكري

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن العالم عليه أن يتحد في مواجهة إيران.

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وبالرغم من اتهام أمريكا لإيران رسمياً بالضلوع في الهجوم على ناقلتَي النفط في خليج عمان الخميس الماضي، قال الوزير الأمريكي: إن بلاده لا تسعى إلى الحرب مع إيران مشدداً على وجود خيارات أخرى لكنه استدرك مضيفاً : لدينا دائماً التفويض القانوني للذهاب إلى الحرب.

ولفت إلى أن الإدارة الأمريكية تنظر في سلسلة من الخيارات ضد إيران، ومن ضمنها الخيار العسكري.

وتابع بومبيو: الشعب الأمريكي يجب أن يثق أن كل الخيارات التي تتخذ تحت إدارة ترامب هي قانونية.