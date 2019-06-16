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البابا يدعو إلى ضبط النفس بعد هجوم خليج عمان
متابعات الخليج 365 - متابعة
دعا البابا فرنسيس اليوم الأحد إلى ضبط النفس وخفض التوترات في الشرق الأوسط بعد الهجمات التي استهدفت ناقلتَي نفط في خليج عُمان الخميس الماضي أثارت مخاوف من مواجهة أكبر في المنطقة.
وقال البابا خلال زيارة لمدينة كاميرينو التي تقع في وسط إيطاليا، ولحقت بها أضرار جسيمة خلال عدد من الزلازل في 2016 إنه قَلِق إزاء تداعيات الهجمات.
وأضاف بعد قُداس حضره الآلاف ”أدعو الجميع إلى استخدام أدوات الدبلوماسية لحل المشاكل المعقدة الناجمة عن الصراعات في الشرق الأوسط“. وتابع ”أجدد نداءً قلبياً إلى المجتمع الدولي لبذل كل جهد ممكن لاختيار الحوار والسلام“.
وكانت الولايات المتحدة حمّلت إيران المسؤولية عن الهجمات ونشر الجيش الأمريكي مقطع فيديو يُثبت تورط الحرس الثوري في هذه الجريمة.
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