2019-06-16

بالجلباب الأبيض والعمامة .. نقل البشير إلى نيابة مكافحة الفساد في أول ظهور له

متابعات الخليج 365 - متابعة

في أول ظهور له منذ الإطاحة به تمّ نقل الرئيس السوداني السابق عمر البشير من سجن كوبر إلى مقر نيابة مكافحة الفساد تمهيدا لبدء إجراءات محاكمته خلال الأيام القادمة.

وقالت وكالة رويترز نقلاً عن أحد الشهود إنه جرى، الأحد، اقتياد الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى نيابة مكافحة الفساد في أول ظهور له منذ الإطاحة به.

وذكر الشاهد أن البشير الذي كان يرتدي الملابس السودانية التقليدية (الجلباب الأبيض والعمامة) اقتيد في سيارة إلى مكتب النيابة في العاصمة الخرطوم.

وكان النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد، أعلن أمس السبت، موعد مثول عمر البشير أمام المحكمة، بتهم تتعلق بالثراء الحرام وحيازة النقد الأجنبي.

وقال النائب العام إن الرئيس المخلوع عمر البشير سيُحال إلى المحاكمة قريباً، بعد انتهاء الفترة المُحدّدة للاستئناف، ومدتها أسبوع.

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وأضاف أحمد للصحافيين “إن البشير سيُقدّم للمحكمة الأسبوع المقبل بتهم الثراء الحرام وحيازة النقد الأجنبي”، دون تحديد يوم بدء المحاكمة.

كما قال النائب العام السوداني إنه تم فتح 41 دعوة جنائية ضد رموز النظام السابق.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم أن “الدعاوى الجنائية المتعلقة بالفساد تم تحريكها والتحري فيها، وتم فتح 41 دعوى جنائية ضد رموز النظام السابق، وستكتمل إجراءات القبض والتحري في الأسبوع المقبل”.

وكانت النيابة العامة وجهت، الخميس الماضي، للرئيس المخلوع اتهامات الفساد، فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال.