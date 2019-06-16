فك احتجاز قائد ناقلة نفط انقلبت على طريق حائل

2019-06-16

متابعات الخليج 365 - حائل

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باشرت فِرَق الدفاع المدني بمدينة حائل صباح اليوم الأحد 13-10-1440هـ بلاغاً عن انقلاب ناقلة نفط على طريق حائل / الغزالة نتج عنه احتجاز قائد المركبة بين أكوام الحديد جرّاء انقلابها.

وتمكّن فريق الإنقاذ من فك احتجاز قائدها باستخدام المعدات اللازمة مع تأمين الموقع واتخاذ احتياطات السلامة خلال قص الأجزاء، وتمّ إخراج السائق وهو من جنسية آسيوية على قيد الحياة ونُقل للمستشفى بواسطة الهلال الأحمر لتلقي العلاج.