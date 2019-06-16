في يوم الأب العالمي .. البطل الخارق يتصدر المشهد

2019-06-16

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

بالرغم من أن ذكرى يوم الأب العالمي يتمّ الاحتفال بها في العالم العربي وعدد من دول العالم يوم 21 يونيو من كل عام إلا أن وسماً بهذا الاسم تصدر الترند السعودي اليوم مع تغريدات عن الأب ذلك البطل الخارق أو “Super Hero” كما يصفه البعض.

واحتشد الوسم بآلاف التغريدات التي تحتفي بتكريم الآباء والاعتزاز بهم وبث الأبناء المشاعر الطيبة التي يكنونها نحو آبائهم سواء مَن كان على قيد الحياة أو مَن رحل عن دنيانا.

والمعروف أن يوم الأب العالمي Father’s Day هو احتفال عالمي اجتماعي، يُشبه يوم الرجال الدولي، باستثناء أنه يختصّ لتكريم الآباء، ويتمّ الاحتفال به في أيام مختلفة في أنحاء العالم.

تحتفل بهذا اليوم العديد من الدول الغربية، ولكن شُهرة هذا اليوم أكثر انتشاراً في غيرها من البلدان، حيث تم تحويله ليوم ديني في بعض منها.

فكرة يوم الأب العالمي

وأول مَن جاءته فكرة تخصيص يوم لتكريم الأب هي سونورا لويس سمارت دود، بولاية ميتشيجان الأمريكية في عام 1909م، بعد أن استمعت إلى موعظة دينية في يوم الأم، حيث أرادت أن تُكرم أباها وليم جاكسُون سمَارت.

وكانت زوجة سمارت قد ماتت عام 1898م، وقام بمفرده بتربية أطفاله الستة، ولذلك قدّمت دَود عريضة تُوصي بتخصيص يوم للاحتفال بالأب، وأيّدت هذه العريضة بعض الفئات.

وتتويجاً لجهود سونورا دود احتفلت مدينة سبوكين بأول يوم أب في 19 يونيو عام 1910م، وانتشرت هذه العادة فيما بعد في دول أخرى معظمها اختارت يوماً من شهر يونيو لهذه المناسبة.

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موعد يوم الأب العالمي

وقد احتفل مُحرك البَحث جوجل بمناسبة يوم الأب العالمي في أنحاء مُختلفة من العالم وفقاً للتواريخ التالية:

5 يونيو 2016 في سويسرا وليتوانيا.

12 يونيو 2016 في النمسا.

17 يونيو 2016 في السلفادور وغواتيمالا.

19 يونيو 2016 في دُول مُتعددة ما عدا الدول العَربية

21 يونيو 2016 في جميع الدول العَربية ما عدا فلسطين وسوريا واليمن وموريتانيا والسودان والصومال وجيبوتي.

23 يونيو 2016 في بولندا ونيكاراغوا.

31 يوليو 2016 في جمهورية الدومينيكان.