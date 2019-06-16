شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 300 سلة غذائية في الجوف اليمنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الجوف)

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (السبت)، 300 سلة غذائية، تزن 22 طناً و200 كيلوغرام، على النازحين من محافظة صعدة إلى محافظة الجوف، استفاد منها 1800 فرد.

ويأتي ذلك في إطار الدعم الإنساني المتواصل المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.