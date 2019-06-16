شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك يطلع على مشاريع النقل في المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي بدير (تبوك)

التقى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بمكتبه بالإمارة، اليوم (الأحد) مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة تبوك المهندس سليمان بن سعيد الحويطي، الذي أطلع أمير المنطقة على تقرير عن المشاريع الجاري تنفيذها، ونسب الإنجاز في كل مشروع، والمشاريع التي تم الانتهاء منها.

وأشاد أمير منطقة تبوك بالجهود التي يبذلها القائمون على فرع وزارة النقل بالمنطقة، منوهاً بما يحظى به قطاع النقل في المملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأعرب المهندس سليمان الحويطي عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على ما تحضى به مشاريع النقل بالمنطقة من متابعة واهتمام منه.